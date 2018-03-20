Матч Лиги наций Украина - Чехия состоится в Харькове

Сборная Украины в 4 туре группового этапа Лиги наций примет сборную Чехии в Харькове на ОСК "Металлист". Об этом в Facebook сообщил советник главы ОГА Харьковской области Юлии Светличной Павел Федосенко.

"Соответствующие договоренности были достигнуты между руководителем области и ФФУ", - написал Федосенко.

Поединок Украина - Чехия состоится 16 октября. Первый матч против команды Павла Врба Украина сыграет на выезде 6 сентября.

Первый домашний поединок наша сборная проведет 9 сентября против Словакии. Арена для этого поединка еще не названа, однако матч пройдет при пустых трибунах, поскольку УЕФА наказал Украину одним домашним матчем без зрителей.

Напомним, на жеребьевке группового этапа Лиги наций в Лозанне был представлен главный трофей турнира, дизайн которого перекликается с логотипом соревнования.