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Матч Ліги націй Україна - Чехія відбудеться у Харкові

НовиниСпорт    20.03.2018 - 15:27
Фото: ОСК "Металіст" (metalist.ua)
Фото: ОСК "Металіст" (metalist.ua)

Поєдинок відбудеться 16 жовтня

Збірна України в 4 турі групового етапу Ліги націй прийме збірну Чехії в Харкові на ОСК "Металіст". Про це в Facebook повідомив радник голови ОДА Харківської області Юлії Світличної Павло Федосенко.

"Відповідні домовленості були досягнуті між керівником області і ФФУ", - написав Федосенко.

Поєдинок Україна - Чехія відбудеться 16 жовтня. Перший матч проти команди Павла Врба Україна зіграє на виїзді 6 вересня.

Перший домашній поєдинок наша збірна проведе 9 вересня проти Словаччини. Арена для цього поєдинку ще не названа, однак матч пройде за порожніх трибун, оскільки УЄФА покарав Україну одним домашнім матчем без глядачів.

Нагадаємо, на жеребкуванні групового етапу Ліги націй в Лозанні був представлений головний трофей турніру, дизайн якого перегукується з логотипом змагання.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Металлист, Збірна України, Харків, Чехия, Ліга націй
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