ФФУ обратилась к "Арене Львов" по поводу проведения матча "Шахтер" - "Лион"

Фото: Дом футбола (ffu.ua)

Харьков может не увидеть решающий матч группы Лиги Чемпионов

Федерации футбола Украины (ФФУ) обратилась к руководству "Арены Львов" по поводу возможности проведения заключительного матча группы Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион". Об этом сообщил исполняющий обязанности директора стадиона Юрий Майборода, передает tribuna.com.

"Буквально только что я получил звонок от ФФУ. Меня спросили, готова ли "Арена Львов" принять матч "Шахтер" - "Лион". На что я ответил: "Да, мы сделаем все возможное, чтобы "Шахтер" здесь сыграл", - сказал Майборода.

При этом он отметил, что нужно постоянно отапливать, чтобы газон был в максимально пригодном состоянии.

"Будем это делать, если "Шахтер" согласится это оплатить. Но прямых переговоров с клубом не было. Будто бы завтра приедет кто-то из их агрономической службы посмотреть на поле. Возможно, завтра что-то изменится - а вдруг им поле не подойдет. Но пока ситуация вот такая", - подчеркнул и.о. директора "Арены Львов".

Сам донецкий клуб не обращался к "Арене Львов" по поводу возможного матча с "Лионом". Эта арена заявлена "Шахтером" на Лигу чемпионов в качестве запасного стадиона.

Матч "Шахтер" - "Лион" запланирован на 12 декабря в Харькове.

Ранее президент "Лиона" Жан-Мишель Олас признался, что "не очень хотел бы" отправлять свою команду в Харьков на матч 6 тура группового турнира Лиги чемпионов против "Шахтера".