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На матч "Динамо" - "Шахтер" продана почти треть билетов

Новости » Спорт    23.04.2019 - 09:58
На матч "Динамо" - "Шахтер" продана почти треть билетов
Фото: матч "Динамо" - "Шахтер" на НСК "Олимпийский" (fcdynamo.kiev.ua)

Всего НСК "Олимпийский" способен принять 70 тысяч болельщиков 

Матч 25 тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером", который состоится уже в эту среду, 24 апреля в Киеве на НСК "Олимпийский" в 18:30, вызвал интерес у болельщиков. Об этом сообщает ТК "Футбол".

Так, по состоянию на вечер 22 апреля на поединок с участием лидеров украинского футбола было продано около 20 тысяч билетов, и продажа билетов на матч продолжается. Главный стадион страны способен принять 70 тысяч зрителей. 

Напомним, газон НСК "Олимпийский" после проведения на главной арене страны дебатов кандидатов в Президенты не пострадал и будет готов принять противостояние.

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