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На матч "Динамо" - "Шахтар" продано майже третину квитків

Новини » Спорт    23.04.2019 - 09:58
На матч "Динамо" - "Шахтар" продано майже третину квитків
Фото: матч "Динамо" - "Шахтар" на НСК "Олімпійський" (fcdynamo.kiev.ua)

Всього НСК "Олімпійський" здатний прийняти 70 тисяч уболівальників

Матч 25 туру чемпіонату України між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем", який відбудеться вже у цю середу, 24 квітня в Києві на НСК "Олімпійський" о 18:30, викликав інтерес у вболівальників. Про це повідомляє ТК "Футбол".

Так, за станом на вечір 22 квітня на поєдинок за участю лідерів українського футболу було продано близько 20 тисяч квитків, та продаж квитків на матч триває. Головний стадіон країни здатний прийняти 70 тисяч глядачів. 

Нагадаємо, газон НСК "Олімпійський" після проведення на головній арені країни дебатів кандидатів у Президенти не постраждав і буде готовий прийняти протистояння.

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