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Матч "Динамо" проти "Ювентуса" дозволили провести з глядачами

Київ, Четвер 15 жовтня 2020 14:15
Матч "Динамо" проти "Ювентуса" дозволили провести з глядачами
Фото: вболівальники зможуть підтримати "Динамо" в матчі проти "Юве" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Вера Олейник

Домашній матч групового етапу Ліги чемпіонів київського "Динамо" з італійським "Ювентусом" пройде з глядачами на трибунах. Міністерство охорони здоров'я України вважає можливим допуск уболівальників.

Про це повідомляється на сайті столичного клубу.

Стадіон "Олімпійський" зможе бути заповнений на 30% від загального числа уболівальників, яких здатна вмістити арена (тобто 21 015 глядачів).

Рішення по залученню глядачів на інші домашні матчі турніру проти "Барселони" 24 листопада і "Ференцвароша" 8 грудня буде ухвалено МОЗ не раніше ніж за 15 днів до проведення відповідних матчів.

Питання допуску уболівальників на трибуни розглядалося через епідеміологічну ситуацією в Києві. Зараз місто перебуває у помаранчевій зоні карантину, в якій масові заходи обмежені 100 людьми.

Матч "Динамо" - "Ювентус" відбудеться 20 жовтня, початок о 19:55 за київським часом.

Нагадаємо, кияни зіграють на виїзді проти каталонської команди за порожніх трибун.

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