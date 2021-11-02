Матч "Динамо"-"Барселона": с какими документами болельщиков пропустят на стадион

Когда состоится матч

Матч "Динамо" - "Барселона" состоится на НСК "Олимпийский" сегодня в 22:00. Вход на стадион открыт с 20:00. Сканеры электронных билетов расположены на входах "Запад-4" и "Север-2".

Как попасть на трибуны

Посмотреть матч на стадионе смогут болельщики из одним из таких документов:

отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР, которое проведено не более чем за 72 часа матча;

отрицательным результатом экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, которое проведено не более чем за 72 часа до матча;

документом, подтверждающим получение полного курса вакцинации от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами дводозной вакцины (зеленые сертификаты);

документом, подтверждающим выздоровление лица от COVID-19.

Проверка будет осуществляться перед входом на арену.

Требование не распространяется на лиц, не достигших 18 лет.

Во время пребывания на территории стадиона зрители обязаны использовать средства индивидуальной защиты, которые закрывают нос и рот.