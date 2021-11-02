Матч "Динамо"-"Барселона": с какими документами болельщиков пропустят на стадион

В Киеве сегодня состоится футбольный матч между командами "Барселона" и "Динамо". Доступ на трибуны будет разрешен только при наличии определенных документов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НСК"Олимпийский".
Матч "Динамо" - "Барселона" состоится на НСК "Олимпийский" сегодня в 22:00. Вход на стадион открыт с 20:00. Сканеры электронных билетов расположены на входах "Запад-4" и "Север-2".
Посмотреть матч на стадионе смогут болельщики из одним из таких документов:
Проверка будет осуществляться перед входом на арену.
Требование не распространяется на лиц, не достигших 18 лет.
Во время пребывания на территории стадиона зрители обязаны использовать средства индивидуальной защиты, которые закрывают нос и рот.