Матч "Динамо"-"Барселона": з якими документами вболівальників пропустять на стадіон

У Києві сьогодні відбудеться футбольний матч між командами "Барселона" та "Динамо". Доступ на трибуни буде дозволено лише за наявності певних документів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НСК "Олімпійський".
Матч "Динамо" - "Барселона" відбудеться на НСК "Олімпійський" сьогодні о 22:00. Вхід на стадіон відкрито з 20:00. Сканери електронних квитків розташовані на входах "Захід-4" та "Північ-2".
Подивитись матч на стадіоні зможуть вболівальники з одним з таких документів:
Перевірка буде здійснюватися перед входом на арену.
Вимога не поширюється на осіб, які не досягли 18 років.
Під час перебування на території стадіону глядачі зобов’язані використовувати засоби індивідуального захисту, які закривають ніс і рот.