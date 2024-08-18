В масці та з ножем. В Іспанії невідомий напав на дітей на футбольному полі: є жертва

В одному з містечок іспанської провінції Толедо невідомий хлопець у масці та з ножем напав на дітей на футбольному полі. В результаті інциденту загинула дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais .

Як повідомила урядова делегація в Кастилії-Ла-Манчі, 11-річний Матео помер після того, як молодий чоловік у масці поранив його гострим предметом під час гри на футбольному полі в місті Мосехон у Толедо.

За попередніми даними, Матео грав з іншими дітьми на міському футбольному полі, яке розташовано на околиці міста, поруч із десятками односімейних будинків, коли напав агресор, який був у масці.

Після нападу нападник втік з місця події.

За даними Цивільної гвардії, ймовірним злочинцем є молодий чоловік віком від 16 до 17 років, який увійшов до приміщення в капюшоні та завдав неповнолітньому кілька ножових поранень.

Матео був добре відомим хлопцем у Мосехоні, містечку з 5000 мешканців. Його родина керує однією з найпопулярніших пекарень у місті.

Родичі хлопця впали перед дверима Спортивного центру після того, як почули новини.