В масці та з ножем. В Іспанії невідомий напав на дітей на футбольному полі: є жертва
В одному з містечок іспанської провінції Толедо невідомий хлопець у масці та з ножем напав на дітей на футбольному полі. В результаті інциденту загинула дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.
Як повідомила урядова делегація в Кастилії-Ла-Манчі, 11-річний Матео помер після того, як молодий чоловік у масці поранив його гострим предметом під час гри на футбольному полі в місті Мосехон у Толедо.
За попередніми даними, Матео грав з іншими дітьми на міському футбольному полі, яке розташовано на околиці міста, поруч із десятками односімейних будинків, коли напав агресор, який був у масці.
Після нападу нападник втік з місця події.
За даними Цивільної гвардії, ймовірним злочинцем є молодий чоловік віком від 16 до 17 років, який увійшов до приміщення в капюшоні та завдав неповнолітньому кілька ножових поранень.
Матео був добре відомим хлопцем у Мосехоні, містечку з 5000 мешканців. Його родина керує однією з найпопулярніших пекарень у місті.
Родичі хлопця впали перед дверима Спортивного центру після того, як почули новини.
Міська рада Мосехона оголосила триденну офіційну жалобу. Президент Кастилії-Ла-Манчі Еміліано Гарсія-Паж заявив, що "шокований" подією та висловив співчуття родині загиблого хлопчика.
Нагадаємо, що нещодавно схожий випадок стався в Британії. РБК-Україна повідомляло, що наприкінці минулого місяця в результаті жорстокого нападу з ножем на дитячу танцювальну майстерню в англійському місті Саутпорт загинуло двоє дітей, ще дев'ятеро отримали поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.