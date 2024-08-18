В маске и с ножом. В Испании неизвестный напал на детей на футбольном поле: есть жертва
В одном из городков испанской провинции Толедо неизвестный парень в маске и с ножом, напал на детей на футбольном поле. В результате инцидента погиб ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.
Как сообщила правительственная делегация в Кастилии-Ла-Манче, 11-летний Матео умер после того, как молодой человек в маске ранил его острым предметом во время игры на футбольном поле в городе Мосехон в Толедо.
По предварительным данным, Матео играл с другими детьми на городском футбольном поле, которое расположено на окраине города, рядом с десятками односемейных домов, когда напал агрессор, который был в маске.
После нападения нападавший скрылся с места происшествия.
По данным Гражданской гвардии, вероятным преступником является молодой человек в возрасте от 16 до 17 лет, который вошел в помещение в капюшоне и нанес несовершеннолетнему несколько ножевых ранений.
Матео был хорошо известным парнем в Мосехоне, городке с 5000 жителей. Его семья руководит одной из самых популярных пекарен в городе.
Родственники парня упали перед дверью Спортивного центра после того, как услышали новости.
Городской совет Мосехона объявил трехдневный официальный траур. Президент Кастилии-Ла-Манчи Эмилиано Гарсия-Паж заявил, что «шокирован» событием и выразил соболезнования семье погибшего мальчика.
Напомним, что недавно подобный случай произошел в Британии. РБК-Украина сообщало, что в конце прошлого месяца в результате жестокого нападения с ножом на детскую танцевальную мастерскую в английском городе Саутпорт погибли двое детей, еще девять получили ранения.
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