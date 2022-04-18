Массовый уход западных компаний лишит работы 200 тысяч жителей Москвы

Около 200 тысяч человек рискуют потерять работу в российской столице из-за ухода иностранных компаний из страны после вторжения в Украину. Москвы Сергей Собянин хочет организовать временные и общественные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам Собянина, власти продолжат реализовывать планы по поддержке работников, рискующих остаться без работы, выделив на это 3,36 млрд рублей (около 41 млн долларов по официальному курсу).

"Как и планировалось, на прошлой неделе мы утвердили программу поддержки сотрудников, которым грозит увольнение. В первую очередь программа адресована сотрудникам иностранных компаний, временно приостановивших свою деятельность или решивших покинуть Россию. По нашим оценкам, около 200 тысяч человек рискуют потерять работу", - написал Собянин.

Он добавил, что план помощи в трудоустройстве включает в себя обучение персонала, трудоустройство на временные и общественные работы и стимулирование организаций и фирм, нанимающих этих работников.