Массовый мор дельфинов в Черном море во время войны. Прокуратура открыла дело
Правоохранители начали расследование из-за массового мора дельфинов в Черном море в результате войны. Причиной гибели морских млекопитающих, вероятно, были российские корабли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Одесской области.
По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения России на пляжах Одесской области обнаружили большое количество погибших морских жителей. Речь идет о дельфинах видов азовка, афалина и другие.
Вероятной причиной мора млекопитающих являются российские суда с гидролокаторами, которые создают мощные звуки.
Специалисты провели вскрытие морских свиней и обычных дельфинов (белобочек), найденных мертвыми на побережье. Образцы тканей направят в Падуанский университет (Италия) и в Ганноверский университет (Германия).
Также Украина готовит запросы для Болгарии, Турции и Румынии, чтобы выявить аналогичные случаи мора млекопитающих.
По данному факту открыли уголовное дело по ст. 441 УКУ - экоцид.
Фото: в Украине начали расследование из-за массового мора дельфинов в Черном море (od.gp.gov.ua)
Напомним, ранее на территории национального парка "Тузловские лиманы" в Одесской области обнаружили мертвых дельфинов.
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