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Масовий мор дельфінів у Чорному морі під час війни. Прокуратура відкрила справу

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Одеса, Середа 07 вересня 2022 15:19
Масовий мор дельфінів у Чорному морі під час війни. Прокуратура відкрила справу Фото: правоохоронці розслідують масовий мор дельфінів у Чорному морі (od.gp.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці розпочали розслідування через масовий мор дельфінів у Чорному морі внаслідок війни. Причиною загибелі морських ссавців, ймовірно, були російські кораблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Одеської області.

За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення Росії на пляжах Одеської області виявили велику кількість загиблих морських жителів. Мова йде про дельфінів видів азовка, афаліна та інші.

Ймовірною причиною мору ссавців є російські судна з гідролокаторами, які створюють потужні звуки.

Фахівці провели розтин морських свиней і звичайних дельфінів (білобочок), знайдених мертвими на узбережжях. Зразки тканин направлять у Падуанський університет (Італія) та у Ганноверський університет (Німеччина).

Також Україна готує запити для Болгарії, Туреччини та Румунії, щоб виявити аналогічні випадки мору ссавців.

За даним фактом відкрили кримінальну справу за ст. 441 ККУ - екоцид.

Фото: в Україні почали розслідування через масовий мор дельфінів у Чорному морі (od.gp.gov.ua)

Нагадаємо, раніше на території Національного парку "Тузловські лимани" в Одеській області виявили мертвих дельфінів.

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