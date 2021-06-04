UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Массовыми обысками власть пытается сбить Кличко как основного конкурента, - эксперт

Автор: РБК-Украина

Власть идет по пути "путинизации", расправляясь с политическими конкурентами и концентрируя власть в своих руках.

Об этом заявил исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, отвечая на вопрос о конфликте власти со столичными властями.

"Если будет принят закон об олигархате, Кличко рассматривается как один из главных претендентов на пост президента. Если будет запрет баллотироваться Порошенко в президенты или в любое другое место. Поэтому, в данном случае, это может рассматриваться прежде всего как превентивный удар по Кличко", - пояснил Денисенко.

Исполнительный директор Украинского института будущего прокомментировал ряд последних действий власти не только относительно Кличко, но и других политических конкурентов, напоминающие поведение президента РФ в первые годы его правления.

"Можно говорить путинизация, можно говорить лукашенизация. В принципе это такие этапы, которые проходили очень многие лидеры, и эти этапы называются максимальная концентрация власти. Возможно ли это? Да это возможно. Если не будет каких-то экономических потрясений, если ему удастся провести закон об олигархате и ряд других, я думаю, что через год, мы уже можем говорить о том, что путинизация состоялась. Но все зависит от очень многих факторов. Ну, случайность или глупость никто не отменял", - подытожил Денисенко.

Напомним, ранее Виталий Кличко призвал власть прекратить давление на столичную власть ведь незаконные действия вредят международному имиджу Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Виталий Кличкообыск