ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Массовыми обысками власть пытается сбить Кличко как основного конкурента, - эксперт

Новина українською →
Киев, Пятница 04 июня 2021 18:37
Массовыми обысками власть пытается сбить Кличко как основного конкурента, - эксперт Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Власть идет по пути "путинизации", расправляясь с политическими конкурентами и концентрируя власть в своих руках.

Об этом заявил исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, отвечая на вопрос о конфликте власти со столичными властями.

"Если будет принят закон об олигархате, Кличко рассматривается как один из главных претендентов на пост президента. Если будет запрет баллотироваться Порошенко в президенты или в любое другое место. Поэтому, в данном случае, это может рассматриваться прежде всего как превентивный удар по Кличко", - пояснил Денисенко.

Исполнительный директор Украинского института будущего прокомментировал ряд последних действий власти не только относительно Кличко, но и других политических конкурентов, напоминающие поведение президента РФ в первые годы его правления.

"Можно говорить путинизация, можно говорить лукашенизация. В принципе это такие этапы, которые проходили очень многие лидеры, и эти этапы называются максимальная концентрация власти. Возможно ли это? Да это возможно. Если не будет каких-то экономических потрясений, если ему удастся провести закон об олигархате и ряд других, я думаю, что через год, мы уже можем говорить о том, что путинизация состоялась. Но все зависит от очень многих факторов. Ну, случайность или глупость никто не отменял", - подытожил Денисенко.

Напомним, ранее Виталий Кличко призвал власть прекратить давление на столичную власть ведь незаконные действия вредят международному имиджу Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Виталий Кличко обыск
NEWS
В санкционных списках СНБО нет ни одного случайного человека, - Данилов
В санкционных списках СНБО нет ни одного случайного человека, - Данилов
DAILY
Цены набрали высоту. Будут ли дорожать продукты питания и импортные товары
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Цены набрали высоту. Будут ли дорожать продукты питания и импортные товары