Массовыми обысками власть пытается сбить Кличко как основного конкурента, - эксперт

"Если будет принят закон об олигархате, Кличко рассматривается как один из главных претендентов на пост президента. Если будет запрет баллотироваться Порошенко в президенты или в любое другое место. Поэтому, в данном случае, это может рассматриваться прежде всего как превентивный удар по Кличко", - пояснил Денисенко.

Исполнительный директор Украинского института будущего прокомментировал ряд последних действий власти не только относительно Кличко, но и других политических конкурентов, напоминающие поведение президента РФ в первые годы его правления.

"Можно говорить путинизация, можно говорить лукашенизация. В принципе это такие этапы, которые проходили очень многие лидеры, и эти этапы называются максимальная концентрация власти. Возможно ли это? Да это возможно. Если не будет каких-то экономических потрясений, если ему удастся провести закон об олигархате и ряд других, я думаю, что через год, мы уже можем говорить о том, что путинизация состоялась. Но все зависит от очень многих факторов. Ну, случайность или глупость никто не отменял", - подытожил Денисенко.