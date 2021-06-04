Масовими обшуками влада намагається збити Кличка як основного конкурента, - експерт

"Якщо буде прийнятий закон про олігархат, Кличко розглядається як один із головних претендентів на посаду президента. Якщо буде заборона балотуватися Порошенко в президенти чи в будь-яке інше місце. Тому, в такій ситуації, це може розглядатися перш за все, як превентивний удар по Кличку", - пояснив Денисенко.

Виконавчий директор Українського інституту майбутнього прокоментував низку останніх дій влади не тільки щодо Кличка, а й інших політичних конкурентів, що нагадують поведінку президента РФ у перші роки його правління.

"Можна говорити путінізація, можна говорити лукашенізація. В принципі це такі етапи, які проходили дуже багато лідерів, і ці етапи називаються максимальна концентрація влади. Чи можливо? Так, це можливо. Якщо не буде якихось економічних потрясінь, якщо йому вдасться провести закон про олігархат та низку інших, я думаю, що через рік, ми вже можемо говорити про те, що путінізація відбулася. Але все залежить від дуже багатьох факторів. Ну випадковість чи дурість ніхто не скасовував", - підсумував Денисенко.