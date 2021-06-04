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Масовими обшуками влада намагається збити Кличка як основного конкурента, - експерт

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Київ, П'ятниця 04 червня 2021 18:37
Масовими обшуками влада намагається збити Кличка як основного конкурента, - експерт Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Влада йде шляхом "путінізації", розправляючись з політичними конкурентами і концентруючи владу у своїх руках.

Про це заявив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко, відповідаючи на питання про конфлікт влади із столичною владою.

"Якщо буде прийнятий закон про олігархат, Кличко розглядається як один із головних претендентів на посаду президента. Якщо буде заборона балотуватися Порошенко в президенти чи в будь-яке інше місце. Тому, в такій ситуації, це може розглядатися перш за все, як превентивний удар по Кличку", - пояснив Денисенко.

Виконавчий директор Українського інституту майбутнього прокоментував низку останніх дій влади не тільки щодо Кличка, а й інших політичних конкурентів, що нагадують поведінку президента РФ у перші роки його правління.

"Можна говорити путінізація, можна говорити лукашенізація. В принципі це такі етапи, які проходили дуже багато лідерів, і ці етапи називаються максимальна концентрація влади. Чи можливо? Так, це можливо. Якщо не буде якихось економічних потрясінь, якщо йому вдасться провести закон про олігархат та низку інших, я думаю, що через рік, ми вже можемо говорити про те, що путінізація відбулася. Але все залежить від дуже багатьох факторів. Ну випадковість чи дурість ніхто не скасовував", - підсумував Денисенко.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко закликав владу припинити тиск на столичну владу, адже незаконні дії шкодять міжнародному іміджу України.

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