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Массовые протесты перед форумом в Давосе: полиция применила резиновые пули и газ

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Цюрих, Суббота 21 мая 2022 01:49
Массовые протесты перед форумом в Давосе: полиция применила резиновые пули и газ Протесты в Германии (Фото: reuters.com)
Автор: Константин Широкун

Десятки антикапиталистических демонстрантов столкнулись с полицией в Цюрихе в преддверии ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе, который начнется в воскресенье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Несанкционированная демонстрация Smash WEF прошла в Цюрихе. Чтобы разогнать протестантов, швейцарская полиция применила перцовые баллончики и резиновые пули. Движение Smash WEF выступает против глобализации и активно критикует капиталистические ценности.

Ранее сообщалось, что в Давосе 23 мая выступит президент Украины. Среди украинских политиков, которые лично посетят мероприятие, будут вице-премьер Михаил Федоров и мэр Киева Виталий Кличко.

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