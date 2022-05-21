ru ua
Сб, 21 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Масові протести перед форумом у Давосі: поліція застосувала гумові кулі та газ

Новость на русском →
Цюріх, Субота 21 травня 2022 01:49
Масові протести перед форумом у Давосі: поліція застосувала гумові кулі та газ Протести в Німеччині (Фото: reuters.com)
Автор: Константин Широкун

Десятки антикапіталістичних демонстрантів зіткнулися з поліцією в Цюріху напередодні щорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі, який почнеться в неділю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Несанкціонована демонстрація Smash WEF пройшла в Цюріху. Щоб розігнати протестантів, швейцарська поліція застосувала перцеві балончики та гумові кулі. Рух Smash WEF виступає проти глобалізації та активно критикує капіталістичні цінності.

Раніше повідомлялося, що у Давосі 23 травня виступить президент України. Серед українських політиків, які особисто відвідають захід, будуть віце-прем'єр Михайло Федоров і мер Києва Віталій Кличко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Давос Швейцарія
NEWS
Путін в глухому куті. Не може визнати поразки, щоб Росія не втратила статусу, - Буданов
Путін в глухому куті. Не може визнати поразки, щоб Росія не втратила статусу, - Буданов
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків