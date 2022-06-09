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Массовые пожары, погибшие и раненые: появились подробности ночного обстрела Харькова

Фото: ройские войска снова обстреляли Харьков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Харькове в результате российского обстрела ночью вспыхнули пожары в кафе, магазине и школьной библиотеке. В результате погибли два человека, еще 4 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

Также частично из-за обстрелов было повреждено и здание школы.

По информации ведомства, пожары произошли около 23:00 и их общая площадь составила около 500 кв. м.

Указано, что для ликвидации пожара было привлечено 9 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава ГСЧС.

В 03:10 Все пожары были ликвидированы. По предварительным данным, 2 человека погибли, еще 4 человека получили травмы. Окончательная информация выясняется.

Так, аварийно-спасательные работы проводились на 4-х разрушенных русскими объектах - в Салтовском, Киевском, Холодногорском и Индустриальном районах Харькова.

Напомним, в среду вечером, 8 июня, российские войска нанесли ракетные удары по Харькову.

После чего стало известно о пожарах, а также о том, что в городе из-за вражеских атак пропал телесигнал.

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