Массовые пожары, погибшие и раненые: появились подробности ночного обстрела Харькова

Также частично из-за обстрелов было повреждено и здание школы.

По информации ведомства, пожары произошли около 23:00 и их общая площадь составила около 500 кв. м.

Указано, что для ликвидации пожара было привлечено 9 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава ГСЧС.

В 03:10 Все пожары были ликвидированы. По предварительным данным, 2 человека погибли, еще 4 человека получили травмы. Окончательная информация выясняется.

Так, аварийно-спасательные работы проводились на 4-х разрушенных русскими объектах - в Салтовском, Киевском, Холодногорском и Индустриальном районах Харькова.

Напомним, в среду вечером, 8 июня, российские войска нанесли ракетные удары по Харькову.

После чего стало известно о пожарах, а также о том, что в городе из-за вражеских атак пропал телесигнал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.