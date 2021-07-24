Массовые акции и стычки: французы вышли на протесты против "паспортов здоровья"

По данным Министерства внутренних дел, на протесты вышли более 160 000 человек, а наиболее массовые были в Париже. Стычки с полицией вспыхнули прямо на Елисейских полях после того, как часть демонстрантов отклонилась от согласованного с властями маршрута.

Как заявил министр внутренних дел Жеральд Дерманен, в Париже мобилизовали тысячи силовиков, на данный момент известно о задержании девяти участников протестов за драку с полицейскими.

Демонстранты атаковали автомобили без опознавательных знаков, забрасывая их камнями и нанося удары ногами.

Также сообщается, что в результате столкновений на протестах на площади Белькур в Лионе задержали четырех человек. Сотни человек бросали в полицейских бутылки и брусчатку, те в ответ применили слезоточивый газ.