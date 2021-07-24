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Массовые акции и стычки: французы вышли на протесты против "паспортов здоровья"

Автор: РБК-Украина

Сегодня, 24 июля 2021 года, в городах Франции проходят массовые акции против введения "паспортов здоровья". Этот документ подтверждает получение прививки от COVID-19, отрицательный тест или выздоровление от болезни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

По данным Министерства внутренних дел, на протесты вышли более 160 000 человек, а наиболее массовые были в Париже. Стычки с полицией вспыхнули прямо на Елисейских полях после того, как часть демонстрантов отклонилась от согласованного с властями маршрута.

Как заявил министр внутренних дел Жеральд Дерманен, в Париже мобилизовали тысячи силовиков, на данный момент известно о задержании девяти участников протестов за драку с полицейскими.

Демонстранты атаковали автомобили без опознавательных знаков, забрасывая их камнями и нанося удары ногами.

Также сообщается, что в результате столкновений на протестах на площади Белькур в Лионе задержали четырех человек. Сотни человек бросали в полицейских бутылки и брусчатку, те в ответ применили слезоточивый газ.

Напомним, на прошлой неделе полиция во Франции уже разгоняла слезоточивым газом протестующих против планов ввести в ресторанах и общественном транспорте COVID-паспорта.

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ФранцияпротестCOVID-19