Масові акції та сутички: французи вийшли на протести проти "паспортів здоров'я"

За даними Міністерства внутрішніх справ, на протести вийшли понад 160 000 осіб, а найбільш масові були в Парижі. Сутички з поліцією спалахнули прямо на Єлисейських полях після того, як частина демонстрантів відхилилася від узгодженого з владою маршруту.

Як заявив міністр внутрішніх справ Жеральд Дерманен, в Парижі мобілізували тисячі силовиків, на даний момент відомо про затримання дев'яти учасників протестів за бійку з поліцейськими.

Демонстранти атакували автомобілі без розпізнавальних знаків, закидаючи їх камінням і завдаючи ударів ногами.

Також повідомляється, що в результаті зіткнень на протестах на площі Белькур в Ліоні затримали чотирьох осіб. Сотні людей кидали в поліцейських пляшки і бруківку, ті у відповідь застосували сльозогінний газ.