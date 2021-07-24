Масові акції та сутички: французи вийшли на протести проти "паспортів здоров'я"

Сьогодні, 24 липня 2021 року, в містах Франції проходять масові акції проти введення "паспортів здоров'я". Цей документ підтверджує отримання щеплення від COVID-19, негативний тест або одужання від хвороби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
За даними Міністерства внутрішніх справ, на протести вийшли понад 160 000 осіб, а найбільш масові були в Парижі. Сутички з поліцією спалахнули прямо на Єлисейських полях після того, як частина демонстрантів відхилилася від узгодженого з владою маршруту.
Як заявив міністр внутрішніх справ Жеральд Дерманен, в Парижі мобілізували тисячі силовиків, на даний момент відомо про затримання дев'яти учасників протестів за бійку з поліцейськими.
Демонстранти атакували автомобілі без розпізнавальних знаків, закидаючи їх камінням і завдаючи ударів ногами.
Також повідомляється, що в результаті зіткнень на протестах на площі Белькур в Ліоні затримали чотирьох осіб. Сотні людей кидали в поліцейських пляшки і бруківку, ті у відповідь застосували сльозогінний газ.
Нагадаємо, минулого тижня поліція у Франції вже розганяла сльозогінним газом протестувальників проти планів ввести в ресторанах і громадському транспорті COVID-паспорти.