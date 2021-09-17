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Массовое отравление школьников в Хмельницком: всех детей выписали из больницы

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Хмельницкий, Пятница 17 сентября 2021 10:28
Массовое отравление школьников в Хмельницком: всех детей выписали из больницы Фото: всех детей выписали из больницы (УНИАН)
Автор: Тиберий Юрик

Из инфекционной больницы Хмельницкого выписали всех детей, отравившихся в школе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7:00 17 сентября всех детей из Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1, которые были госпитализированы в течение 9-10 сентября в инфекционную больницу города Хмельницкий с подозрением ротавирусной инфекции, выписаны", - говорится в сообщении.

Отметим, что в одной из школ Хмельницкого зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Медикам поступило 93 экстренных сообщения об отравлении 92 детей и одного взрослого.

По данным Минздрава, массовое отравление детей спровоцировала бактерия золотистого стафилококка.

Напомним, что Министерство образования инициировало проверку всех школ Хмельницкой области на соблюдение санитарных норм.

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