После массового отравления в Хмельницком проверят все школы области

Министерство образования и науки (МОН) отреагировало на массовое отравление в школе Хмельницкого. Поэтому все учебные заведения Хмельницкой области проверят на соблюдение санитарного регламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МОН Сергея Шкарлета.

Из-за вспышки массового пищевого отравления среди учеников Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1 пострадали 92 ребенка.

Однако от администрации учебного заведения и органов местного самоуправления до сих пор не было ни одного официального сообщения в компетентные органы, в том числе и МОН.

"По состоянию на 13 сентября, шестой день после вспышки, представители органов местного самоуправления на запрос МОН не могли предоставить исчерпывающей информации о ситуации и даже не владели сведениям об открытом уголовном производстве", - подчеркнул Шкарлет.

Он назвал ситуацию "неприемлемой" и пообещал подробно выяснять все обстоятельства и уровень ответственности за это должностных лиц.

"Обязательно буду инициировать комплексную проверку всех учебных заведений Хмельницкой области по соблюдению санитарного регламента с целью недопущения подобных случаев", - добавил министр.