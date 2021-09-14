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После массового отравления в Хмельницком проверят все школы области

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Вторник 14 сентября 2021 12:49
После массового отравления в Хмельницком проверят все школы области Фото: все школы Хмельницкой области пройдут проверку (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Министерство образования и науки (МОН) отреагировало на массовое отравление в школе Хмельницкого. Поэтому все учебные заведения Хмельницкой области проверят на соблюдение санитарного регламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МОН Сергея Шкарлета.

Из-за вспышки массового пищевого отравления среди учеников Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1 пострадали 92 ребенка.

Однако от администрации учебного заведения и органов местного самоуправления до сих пор не было ни одного официального сообщения в компетентные органы, в том числе и МОН.

"По состоянию на 13 сентября, шестой день после вспышки, представители органов местного самоуправления на запрос МОН не могли предоставить исчерпывающей информации о ситуации и даже не владели сведениям об открытом уголовном производстве", - подчеркнул Шкарлет.

Он назвал ситуацию "неприемлемой" и пообещал подробно выяснять все обстоятельства и уровень ответственности за это должностных лиц.

"Обязательно буду инициировать комплексную проверку всех учебных заведений Хмельницкой области по соблюдению санитарного регламента с целью недопущения подобных случаев", - добавил министр.

РБК-Украина ранее писало, что уже установили источник возбудителя инфекции.

Напомним, в период с 8 по 10 сентября в Хмельницком медикам поступило 93 экстренных сообщение об отравлении 92 детей младших классов.

В результате правоохранители открыли уголовное производство.

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Хмельницкий Массовое отравление
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