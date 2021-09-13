Стала известна причина массового отравления школьников в Хмельницком
Недавно в одной из школ Хмельницкого произошло массовое отравление детей. Его спровоцировала бактерия золотистого стафилококка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины.
"По состоянию на 13 сентября вспышка расшифрована - установлен источник возбудителя инфекции (у 4 работников персонала пищеблока из зева/носа и кала выделен золотистый стафилококк)", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в трех блюдах из 12 взятых образцов был обнаружен золотистый стафилококк. Между тем, бактерия была зафиксирована и в 27 из 60 образцов смывов.
Сейчас среди тех, кто отравился, 15 лечатся в Хмельницкой инфекционной больнице (14 детей, 1 взрослый) и 78 амбулаторно.
Напомним, в период с 8 по 10 сентября в Хмельницком медикам поступило 93 экстренных сообщения об отравлении 92 детей младших классов.
Вследствие чего правоохранители открыли уголовное производство.