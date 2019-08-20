В Черновцах проверяют сообщение о массовом минировании

Во вторник, 20 августа, полиция получила письмо о массовом минировании объектов инфраструктуры Черновцов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.

Отмечается, что примерно в 9:00 по спецлинии "102" поступило сообщение из областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям о том, что на их почту пришло электронное письмо о минировании почти сотни городских сооружений.

"Аноним сообщил, что в 11:00-12:00 часов взорвутся бомбы во всех детских садах, банках и кафе на территории города", - сообщили в ГСЧС.

Полиция направила к этим объектам следственно-оперативные группы взрывотехнической и кинологической службы. Сейчас правоохранители проводят эвакуацию граждан из зданий и проверяют помещения на наличие подозрительных и взрывоопасных предметов.

Напомним, 15 августа полиция Харькова получила сообщение о "минировании" четырех отелей и столовой. Инцидент квалифицировали как теракт.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве 14 августа приостановили работу железнодорожного вокзала из-за сообщений о минировании. Правоохранители эвакуировали людей со здания.