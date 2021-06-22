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Масова бійка зі стріляниною у центрі Миколаєва: поліція повідомила подробиці

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Вівторок 22 червня 2021 13:52
Масова бійка зі стріляниною у центрі Миколаєва: поліція повідомила подробиці Фото: в Миколаєві до масової бійки зі стріляниною причетні четверо людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Миколаєві у причетності до масової бійки зі стріляниною підозрюють чотирьох людей. Вони відмовляються давати показання.

Про це повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.

У поліції нагадали, що конфлікт стався біля бару по вулиці Соборна між двома групами людей. Унаслідок стрілянини поранення у груди отримали двоє чоловіків.

Постраждалі були доставлені до лікарні для надання медичної допомоги, один з них на ранок самовільно залишив медичний заклад.

Поліцейські встановили місцезнаходження усіх учасників стрілянини - ними виявились троє жителів Миколаївського району віком від 32-х до 35-ти років та житель Вінницької області.

"Наразі з ними проводяться слідчі дії. У лікарні залишається 32-річний вінничанин", - уточнили в поліції.

Постріли здійснили зі зброї травматичної дії.

"Нині правоохоронці з’ясовують обставини та причини конфлікту. Фігуранти від показів відмовляються, а також не бажають розгляду кримінального провадження", - додали правоохоронці.

Слідчі за вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 2 ст. 296 ККУ "Хуліганство". Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що один із затриманих через стрілянину у Миколаєві заперечує свою причетність і звинуватив поліцію в тому, що йому підкинули зброю.

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Миколаїв Стрільба
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