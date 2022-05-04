Массированный удар по Украине и масштабное ДТП в Ровенской области: новости за 3 мая
В нескольких городах страны прогремели мощные взрывы, в Ровенской области произошло масштабное смертельное ДТП, Верховная рада запретила деятельность пророссийских партий в Украине. Подробнее о том, что произошло во вторник, 3 мая - в материале РБК-Украина.
Воздушная тревога по всей Украине, работа ПВО и удары по Львову: ситуация в Украине
Вечером 3 мая почти все области Украины охватила воздушная тревога. После этого в нескольких городах страны, в частности во Львове, прогремели мощные взрывы.
Что известно на данный момент - в материале РБК-Украина.
В Ровенской области бензовоз столкнулся с автобусом: 17 человек погибли
В Ровенской области во вторник, 3 мая, столкнулись рейсовый автобус и бензовоз. В результате масштабного ДТП погибли 17 человек, еще 10 - получили травмы разной степени тяжести.
При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что жертв масштабной аварии может быть больше.
Российские войска начали штурм "Азовстали"
Российские войска пошлин на штурм "Азовстали" в Мариуполе. Перед атакой оккупанты усиленно обстреливали территорию завода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал журналиста Андрея Цаплиенко.
"Оккупанты начали штурм "Азовстали", прямо сейчас пробуют прорваться на территорию завода", - сообщил журналист. По его словам, начало штурма "Азовстали" подтвердил заместитель командира полка "Азов". Других деталей атаки завода нет.
Джонсон выступил в Верховной раде
Премьер-министр Британии Борис Джонсон во вторник, 3 мая, выступил с речью перед Верховной радой Украины. Он объявил о новом пакете помощи и выразил свою веру в победу Украины в войне с Россией.
Главные заявления британского премьера - в материале РБК-Украина.
Рада запретила деятельность пророссийских партий в Украине
Во вторник, 3 мая Верховная рада запретила деятельность пророссийских партий в Украине. За соответствующее решение проголосовали 330 народных депутатов.
Посольство Венгрии назвало заявления Данилова клеветой и хочет объяснений
Венгерская сторона возмущена заявлениями секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова о том, что Будапешт якобы заранее знал о российском вторжении. И якобы хотел завладеть частью территорий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook венгерского посольства.
"Эти утверждения об Венгрии содержат обвинения, которые являются ложными и необоснованными, а также разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении, страдающем от войны", - говорится в заявление.
"Спецоперация" Путина в Украине может продлиться до сентября, - разведка
Украинским разведчикам удалось узнать, когда Россия планирует закончить "спецоперацию" в Украине. Оказалось, разгромной "победы", на 9 мая ждать уже не приходится. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки.
"Среди военных армии оккупанта распространяется информация, что срок так называемой "специальной военной операции" определен до сентября 2022 года, - говорится в сообщении.
Россия обвинила Израиль в поддержке "неонацистского режима" в Киеве
Министерство иностранных дел России обвинило правительство Израиля в поддержке "неонацистского режима" в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел РФ в Twitter.
"Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве", - говорится в сообщении.
Синоптики объявили "желтый" уровень опасности: где ухудшится погода
Погода в Украине принесет заморозки, а в некоторых регионах будет повышен уровень пожарной опасности. Из-за этого синоптики объявили "желтый" уровень опасности.
Что будет с погодой в стране дальше - читайте в материале Styler.