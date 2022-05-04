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Масований удар по Україні та масштабна ДТП у Рівненській області: новини за 3 травня

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Середа 04 травня 2022 08:30
Масований удар по Україні та масштабна ДТП у Рівненській області: новини за 3 травня Колаж РБК-Україна
Автор: RBC.UA

В кількох містах країни прогриміли потужні вибухи, на Рівненщині сталася масштабна смертельна ДТП, Верховна рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 3 травня – у матеріалі РБК-Україна.

Повітряна тривога по всій Україні, робота ППО та удари по Львову: ситуація в Україні

Ввечері 3 травня майже всі області України охопила повітряна тривога. Після цього у декількох містах країни, зокрема у Львові, пролунали потужні вибухи.

Що відомо на цей момент - в матеріалі РБК-Україна.

В Рівненській області бензовоз зіштовхнувся з автобусом

В Рівненській області у вівторок, 3 травня, зіткнулись рейсовий автобус та бензовоз. Внаслідок масштабної ДТП загинули 17 людей, ще 10 - отримали травми різної ступені важкості.

При цьому президент України Володимир Зеленський зазначив, що жертв масштабної аварії може бути більше.

Російські війська почали штурм "Азовсталі"

Російські війська пішли на штурм "Азовсталі" в Маріуполі. Перед атакою окупанти посилено обстрілювали територію заводу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал журналіста Андрія Цаплієнка.

"Окупанти розпочали штурм "Азовсталі", прямо зараз намагаються прорватися на територію заводу", - повідомив журналіст. За його словами, початок штурму "Азовсталі" підтвердив заступник командира полку "Азов". Інших деталей атаки заводу немає.

Джонсон виступив у Верховній раді

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у вівторок, 3 травня, виступив з промовою перед Верховною радою України. Він оголосив про новий пакет допомоги та висловив свою віру у перемогу України у війні з Росією.

Головні заяви британського прем'єра - в матеріалі РБК-Україна.

Рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні

У вівторок, 3 травня, Верховна рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні. За відповідне рішення проголосували 330 народних депутатів.

Посольство Угорщини назвало заяви Данілова наклепом і хоче пояснень

Угорська сторона обурена заявами секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексія Данілова про те, що Будапешт нібито заздалегідь знав про російське вторгнення. І нібито хотів заволодіти частиною територій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook угорського посольства.

"Ці твердження про Угорщину містять звинувачення, які є неправдивими і необґрунтованими, а також розпалюють ненависть проти угорського народу та Угорщини в українській громадській думці, яка страждає від війни", - йдеться в заяву.

"Спецоперація" Путіна в Україні може тривати до вересня, - розвідка

Українським розвідникам вдалося дізнатися, коли Росія планує закінчити "спецоперацію" в Україні. Виявилося, що розгромної "перемоги", на 9 травня чекати вже не доводиться. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки.

"Серед військових армії окупанта розповсюджується інформація, що термін так званої "спеціальної воєнної операції" визначено до вересня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Росія звинуватила Ізраїль у підтримці "неонацистського режиму" в Києві

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило уряд Ізраїлю в підтримці "неонацистського режиму" в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ РФ в Twitter.

"Звернули увагу на антиісторичні заяви глави МЗС Ізраїлю Яїра Лапіда, багато в чому пояснюють курс нинішнього уряду Ізраїлю на підтримку неонацистського режиму в Києві", - йдеться в повідомленні.

Синоптики оголосили "жовтий" рівень небезпеки: де погіршиться погода

Погода в Україні принесе заморозки, а в деяких регіонах буде підвищений рівень пожежної небезпеки. Через це синоптики оголосили "жовтий" рівень небезпеки.

Що буде з погодою в країні далі - читайте в матеріалі Styler.

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