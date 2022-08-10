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Массированный обстрел Никопольского района: количество жертв возросло

Фото: оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области (t.me/ermaka2022)
Автор: Руслан Гаращенко

Количество жертв в результате ночного обстрела Никопольского района Днепропетровской области возросло до 13. В больнице Марганца скончались двое раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"В больнице Марганца скончались двое раненых во время ночного вражеского обстрела. Врачи боролись, но не смогли их спасти. К этой минуте ночная российская атака по Никопольскому району унесла жизни 13 мирных людей. 11 ранены, 5 из них в тяжелом состоянии", - сообщил он.

В то же время на атаку оккупантов отреагировали в Офисе президента Украины.

"Никопольский район. 80 реактивных снарядов по жилым домам. Страна-террорист продолжает воевать с мирными людьми. Трусливые россияне не могут ничего больше сделать, поэтому бьют по городам подло скрываясь на Запорожской АЭС", - написал руководитель ОП Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Он отметил, что никто из оккупантов не избежит наказания, поскольку известны все фамилии россиян, отдающих приказы и исполняющих их.

"Несколько поколений россиян будут отвечать за все зло", - добавил Ермак, прикрепив к посту фотографии с последствиями обстрела Никопольского района.

Фото: последствия российского обстрела Никопольского района Днепропетровской области (t.me/ermaka2022)

Напомним, мы писали, что ночью 10 августа российские войска дважды открыли огонь из "Градов" по Никопольскому району. Враг направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов.

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