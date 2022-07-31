Массированный обстрел Николаева: взрываются кассетные снаряды, начались пожары

Пострадали окрестности города и береговая линия в одном из микрорайонов областного центра.

В Николаеве ночью 31 июля снова прогремели взрывы.

"Николаев массированно обстреливают. С начала тревоги в городе раздаются взрывы, в том числе кассетные снаряды", - сообщил мэр города.

Пока известно о нескольких пожарах в местах "прилетов". Есть повреждения жилых домов от ударной волны и обломков, отметил он.

Воздушная тревога продолжается.

Ранее войска РФ кассетными снарядами обстреляли Николаев и также спальный район. Враг ударил вблизи остановки общественного транспорта. В результате погибли люди, многие получили ранения.

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