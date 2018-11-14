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Масштабы коррупции в странах Восточной Европы с 2006 года удвоились

Новости » Общество    14.11.2018 - 13:13
Масштабы коррупции в странах Восточной Европы с 2006 года удвоились
Иллюстративное фото (facebook.com/golos kav)

Опросы показывают, что поддержка демократии в бывших коммунистических странах Восточной Европы с 2006 года упала

Немецкий экономический институт провел исследование и выяснил, что у граждан Восточной Европы снизилась вера в демократию. Немецкие исследователи считают, что причина в корупции, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Politico.

Немецкие исследователи отметили, что поддержка демократии в целом растет, чем дольше люди живут в демократической системе. Но опросы показывают, что поддержка демократии в бывших коммунистических странах Восточной Европы с 2006 года упала. По данным исследователей, уровень коррупции в странах Восточной Европы практически удвоился за тот же период.

"Увеличение коррупционного опыта в этих государствах подрывает поддержку демократии", - говорится в докладе исследователей.

Впрочем, в исследовании есть и исключения. Латыши, например, оценили уровень коррупции как низкий, однако продемонстрировали также низкий уровень поддержки демократии.

Однако цифры нескольких других восточноевропейских стран, похоже, подтверждают гипотезу исследователей. Например, болгары сообщают о высоком уровне коррупции и демонстрируют низкий уровень поддержки демократии. На другом конце шкалы - Германия. Немцы говорят о низком уровне коррупции и наивысшую поддержку демократии среди 34 стран.

"Эти результаты показывают, что демократия не процветает сама по себе", - говорят исследователи.

Они предложили странам Восточной Европы улучшить качество своих демократических институтов.

Отметим, постпред МВФ Йоста Люнгман ранее заявил, что высокий уровень коррупции в Украине тормозит рост валового внутреннего продукта (ВВП) почти на 2% в год.

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