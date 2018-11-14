Масштаби корупції в країнах Східної Європи з 2006 року подвоїлися

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Опитування показують, що підтримка демократії в колишніх комуністичних країнах Східної Європи з 2006 року впала

Німецький економічний інститут провів дослідження і з'ясував, що у громадян Східної Європи знизилася віра в демократію. Німецькі дослідники вважають, що причина у корупції, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Politico.

Німецькі дослідники відзначили, що підтримка демократії в цілому зростає, чим довше люди живуть у демократичній системі. Але опитування показують, що підтримка демократії в колишніх комуністичних країнах Східної Європи з 2006 року впала. За даними дослідників, рівень корупції в країнах Східної Європи практично подвоївся за той же період.

"Збільшення корупційного досвіду в цих державах підриває підтримку демократії", - йдеться в доповіді дослідників.

Втім, у дослідженні є й винятки. Латиші, наприклад, оцінили рівень корупції як низький, проте продемонстрували також низький рівень підтримки демократії.

Однак цифри кількох інших східноєвропейських країн, схоже, підтверджують гіпотезу дослідників. Наприклад, болгари повідомляють про високий рівень корупції і демонструють низький рівень підтримки демократії. На іншому кінці шкали - Німеччина. Німці говорять про низький рівень корупції і найвищу підтримку демократії серед 34 країн.

"Ці результати показують, що демократія не процвітає сама по собі", - говорять дослідники.

Вони запропонували країнам Східної Європи поліпшити якість своїх демократичних інститутів.

Зазначимо, постпред МВФ Йоста Люнгман раніше заявив, що високий рівень корупції в Україні гальмує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) майже на 2% в рік.