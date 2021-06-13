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В Китае прогремел мощный взрыв на рынке. Погибли минимум 11 человек

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Шиянь, Воскресенье 13 июня 2021 09:20
В Китае прогремел мощный взрыв на рынке. Погибли минимум 11 человек Фото: в Китае произошел взрыв (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В результате взрыва природного газа в китайском городе Шиянь погибли минимум 11 человек, еще 144 госпитализированы. Взрывная волна разрушила 40 киосков.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Взрыв произошел на территории жилого комплекса в районе Чжанвань, рядом с большим продовольственным рынком.

В момент взрыва рынок уже начал работу, на его территории было много людей. Пока спасатели извлекли из-под завалов 144 человека, 37 из них находятся в критическом состоянии.

Причины и обстоятельства произошедшего пока не сообщаются.

Напомним, в Киевской области на рынке "Столичный" произошел конфликт, в ходе которого были слышны взрывы.

Отметим, в Киеве на улице Зоологической произошел взрыв. У мужчины в руках сдетонировал взрывоопасный предмет.

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