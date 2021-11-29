Масштабный сбой произошел в работе "Википедии"

Сегодня, 29 ноября в работе интернет-энциклопедии "Википедия" произошел глобальный сбой. Самой распространенной проблемой, с которой сталкиваются сегодня пользователи - отсутствие доступа к сайту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Downdetector .

Согласно данным сервиса, сбои начались примерно в 20:00 по Киеву. На текущий момент больше всего жалоб на работу "Википедии" поступило от пользователей из Европы - Германии и Нидерландов. В США и остальных странах наблюдаются незначительные проблемы.

Также проблемы с работой сервиса наблюдаются и в Украине.