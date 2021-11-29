Масштабний збій стався в роботі "Вікіпедії"

Сьогодні, 29 листопада в роботі інтернет-енциклопедії "Вікіпедія" стався глобальний збій. Найпоширенішою проблемою, з якою стикаються сьогодні користувачі - відсутність доступу до сайту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Downdetector .

Згідно з даними сервісу, збої почалися приблизно о 20: 00 за Києвом. На поточний момент найбільше скарг на роботу "Вікіпедії" надійшло від користувачів з Європи - Німеччини та Нідерландів. У США та інших країнах спостерігаються незначні проблеми.

Також проблеми із роботою сервісу спостерігаються і в Україні.