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Масштабный пожар в киевской многоэтажке потушили

Автор: Анастасия Рокитна

Пожар в киевской многоэтажке потушили. Пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Спасатели сообщили о том, что огонь потушили. На тушение пожара были привлечены 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Киева.

Пожар произошел в Святошинском районе по проспекту Победы, 67а в шестнадцатиэтажном жилом доме.

Произошло возгорание электрощитовых с 5 по 15 этажи. Жертв и пострадавших нет.

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ПожарКиев