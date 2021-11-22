Масштабну пожежу у київській багатоповерхівці загасили

Пожежу у київській багатоповерхівці загасили. Постраждалих немає.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Рятувальники повідомили про те, що вогонь загасили. На гасіння пожежі було залучено 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС Києва.
Пожежа сталась у Святошинському районі по проспекту Перемоги, 67А в шістнадцятиповерховому житловому будинку.
Сталось загорання електрощитових з 5 по 15 поверхи. Жертв та постраждалих немає.