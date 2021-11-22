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Масштабну пожежу у київській багатоповерхівці загасили

Автор: Анастасія Рокитна

Пожежу у київській багатоповерхівці загасили. Постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Рятувальники повідомили про те, що вогонь загасили. На гасіння пожежі було залучено 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС Києва.

Пожежа сталась у Святошинському районі по проспекту Перемоги, 67А в шістнадцятиповерховому житловому будинку.

Сталось загорання електрощитових з 5 по 15 поверхи. Жертв та постраждалих немає.

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ПожежаКиїв