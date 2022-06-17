Масштабный пожар на химзаводе в Запорожской области ликвидировали

16 июня произошел пожар в складских помещениях завода на общей площади 800 кв. м.

"Почти два часа понадобилось спасателям, чтобы обуздать пожар и предотвратить распространение огня на другие сооружения", - говорится в сообщении.

Химической угрозы населению города и области пока нет.

Ранее российские войска атаковали территорию цеха производства аммиака на Северодонецком "Азоте". Над городом поднялось ядовитое облако.

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