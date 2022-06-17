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Масштабну пожежу на хімзаводі в Запорізькій області ліквідували

Фото: матабну пожежу на хімзаводі в Запорізькій області ліквідували (t.me/starukhofficial)
Автор: Артур Родивилов

Масштабну пожежу на хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи Запорізької області ліквідували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

16 червня сталася пожежа в складських приміщеннях заводу на загальній площі 800 кв. м.

"Майже дві години знадобилося рятувальникам, щоб приборкати пожежу і запобігти поширенню вогню на інші споруди", - йдеться в повідомленні.

Хімічної загрози населенню міста і області поки немає.

Раніше російські війська атакували територію цеху виробництва аміаку на Сєвєродонецькому "Азоті". Над містом піднялася отруйна хмара.

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Запорожская область