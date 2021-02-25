Масштабный пожар в Харькове локализовали, пострадавших нет
Фото: ликвидация пожара в Харькове (dsns.gov.ua)
Масштабный пожар на складе в Харькове локализовали на площади 700 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Пожар начался около 17:00 на складе на улице Большая Панасовская. Уже к 17:49 спасателям удалось локализовать огонь на площади в 700 квадратных метров. Ликвидация пожара продолжается.
В работе задействованы 47 человек личного состава и 10 единиц техники. Причина пожара пока не уточняется.
Напомним, сегодня в Одессе горела пятиэтажка. В результате пожара погибли два человека. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на втором этаже жилого дома.
Также РБК-Украина писало о серьезном пожаре в Киеве на ДВРЗ. Вечером вторника в столице горела крыша трехэтажного здания.