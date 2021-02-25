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Масштабный пожар в Харькове локализовали, пострадавших нет

Новина українською → Харьков, Четверг 25 февраля 2021 18:51
Масштабный пожар в Харькове локализовали, пострадавших нет Фото: ликвидация пожара в Харькове (dsns.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Масштабный пожар на складе в Харькове локализовали на площади 700 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Пожар начался около 17:00 на складе на улице Большая Панасовская. Уже к 17:49 спасателям удалось локализовать огонь на площади в 700 квадратных метров. Ликвидация пожара продолжается.

В работе задействованы 47 человек личного состава и 10 единиц техники. Причина пожара пока не уточняется.

Напомним, сегодня в Одессе горела пятиэтажка. В результате пожара погибли два человека. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на втором этаже жилого дома.

Также РБК-Украина писало о серьезном пожаре в Киеве на ДВРЗ. Вечером вторника в столице горела крыша трехэтажного здания.

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