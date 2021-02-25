Масштабный пожар в Харькове локализовали, пострадавших нет

Масштабный пожар на складе в Харькове локализовали на площади 700 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Пожар начался около 17:00 на складе на улице Большая Панасовская. Уже к 17:49 спасателям удалось локализовать огонь на площади в 700 квадратных метров. Ликвидация пожара продолжается.

В работе задействованы 47 человек личного состава и 10 единиц техники. Причина пожара пока не уточняется.