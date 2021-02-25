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Масштабну пожежу в Харкові локалізували, постраждалих немає

Новость на русском → Харків, Четвер 25 лютого 2021 18:51
Масштабну пожежу в Харкові локалізували, постраждалих немає Фото: ліквідація пожежі у Харкові (dsns.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Масштабну пожежу на складі в Харкові локалізували на площі 700 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Пожежа почалася близько 17:00 на складі на вулиці Велика Панасівська. Вже до 17:49 рятувальникам вдалося локалізувати вогонь на площі 700 квадратних метрів. Ліквідація пожежі триває.

У роботі задіяні 47 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки. Причина пожежі поки не уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі горіла п'ятиповерхівка. В результаті пожежі загинули дві людини. Займання сталося в трикімнатній квартирі на другому поверсі житлового будинку.

Також РБК-Україна писало про серйозну пожежу в Києві на ДВРЗ. Увечері вівторка у столиці горів дах триповерхового будинку.

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