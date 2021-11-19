Масштабні військові маневри Росії досягнуть піку в січні, - ГУР
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що Росія веде масштабну спецоперацію проти України. Військові маневри Москви досягнуть піку в січні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це йшлося в ефірі "Право на владу".
Буданов розповів, який задум переслідує РФ на тлі військових маневрів.
"Задум Москви дуже простий - дестабілізація всередині, використовуючи дуже багато наративів. Від антивакцинаторів до невдоволення з різних причин. Далі, міграційна криза, яка має на меті обурення суспільства, масштабна енергетична криза, що насувається за нашою оцінкою, економічна криза", - заявив він.
Глава ГУР зазначив, що Росії веде "накопичення" на певному віддаленні від кордону України.
"І (це - ред.) на тлі масштабного маневрування російської армії з накопиченням на певному віддаленні від державного кордону. Це накопичення триватиме і вийде на пік наприкінці січня", - додав Буданов.
Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що спеціальний представник чинного глави ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен заявив про стурбованість організації через збільшення випадків використання озброєння на Донбасі.
Водночас президент Росії Володимир Путін зазначив, що заяви про вторгнення на територію України є нібито лише безпідставним нагнітанням напруженості.
Тим часом Україна разом зі своїми союзниками розробляє комплексний пакет стримування Росії на випадок розширення агресії.