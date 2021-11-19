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Масштабні військові маневри Росії досягнуть піку в січні, - ГУР

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Київ, П'ятниця 19 листопада 2021 00:16
Масштабні військові маневри Росії досягнуть піку в січні, - ГУР Фото: начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (gur.mi.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що Росія веде масштабну спецоперацію проти України. Військові маневри Москви досягнуть піку в січні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йшлося в ефірі "Право на владу".

Буданов розповів, який задум переслідує РФ на тлі військових маневрів.

"Задум Москви дуже простий - дестабілізація всередині, використовуючи дуже багато наративів. Від антивакцинаторів до невдоволення з різних причин. Далі, міграційна криза, яка має на меті обурення суспільства, масштабна енергетична криза, що насувається за нашою оцінкою, економічна криза", - заявив він.

Глава ГУР зазначив, що Росії веде "накопичення" на певному віддаленні від кордону України.

"І (це - ред.) на тлі масштабного маневрування російської армії з накопиченням на певному віддаленні від державного кордону. Це накопичення триватиме і вийде на пік наприкінці січня", - додав Буданов.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що спеціальний представник чинного глави ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен заявив про стурбованість організації через збільшення випадків використання озброєння на Донбасі.

Водночас президент Росії Володимир Путін зазначив, що заяви про вторгнення на територію України є нібито лише безпідставним нагнітанням напруженості.

Тим часом Україна разом зі своїми союзниками розробляє комплексний пакет стримування Росії на випадок розширення агресії.

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