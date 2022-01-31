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Масштабные пожары в Луганской области: должностным лицам сообщено о подозрении

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Луганская область, Понедельник 31 января 2022 15:25
Масштабные пожары в Луганской области: должностным лицам сообщено о подозрении Фото: должностным лицам сообщено о подозрении в деле о пожарах под Луганском в 2020 году (gp.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

Должностным лицам ГСЧС и управления лесного хозяйства области сообщено о подозрении. Они могут біть причастні к пожарам в Луганской области в 2020 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служу Офиса генпрокурора в Facebook.

Должностные лица подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия при принятии мер по ликвидации пожара. По данным следствия, действия подозреваемых не отвечали требованиям нормативных документов и тактическим приемам оперативных действий при тушении огня, которій распространился на соседние кварталы лесничества

"Они допустили отсутствие взаимодействия между подразделениями ГСЧС и подразделениями лесоохотничьего хозяйства. Кроме того, не создали штаб на пожаре, не разработали план борьбы с ним, не обеспечили ведение оперативной документации штаба. Чиновники также не создали противопожарных разрывов и не совершили пуск встречного огня, не провели локализацию пожара в полезащитной лесополосе квартала", - говорится в сообщении.

Результаты экспертиз показали, что двум лесничествам Луганской области причинен ущерб на сумму более 5 млрд гривен. Пострадали также и жители региона, которым огонь нанес ущерб более 12 млн гривен.

Напомним, заместителю главы КГГА Петру Пантелееву сообщили о подозрении. Он может быть причастен к непринятию мер по ликвидации последствий экологического загрязнения.

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