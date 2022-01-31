Масштабні пожежі у Луганській області: посадовцям повідомлено про підозру

Посадовим особам ДСНС та управління лісового господарства області повідомлено про підозру. Вони можуть бути причетні до пожеж у Луганській області у 2020 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора у Facebook .

Посадові особи підозрюють у неналежному виконанні службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки при вжитті заходів щодо ліквідації пожежі. За даними слідства, дії підозрюваних не відповідали вимогам нормативних документів та тактичним прийомам оперативних дій під час гасіння вогню, який поширився на сусідні квартали лісництва.

"Вони допустили відсутність взаємодії між підрозділами ДСНС та підрозділами лісомисливського господарства. Крім того, не створили штаб на пожежі, не розробили план боротьби з нею, не забезпечили ведення оперативної документації штабу. Чиновники також не створили протипожежних розривів та не здійснили пуск зустрічного вогню, не провели локалізацію пожежі у полізахисній лісосмузі кварталу", - йдеться у повідомленні.

Результати експертиз показали, що двом лісництвам Луганської області завдано збитків на суму понад 5 млрд гривень. Постраждали також і жителі регіону, яким вогонь завдав збитків понад 12 млн гривень.