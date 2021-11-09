ru ua
Ср, 10 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Масштабные махинации с недвижимостью Мининфраструктуры. СБУ разоблачила одесских чиновников

Новина українською →
Одесская область, Вторник 09 ноября 2021 13:26
Масштабные махинации с недвижимостью Мининфраструктуры. СБУ разоблачила одесских чиновников Фото: СБУ разоблачила масштабные махинации с недвижимостью Мининфраструктуры (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

СБУ разоблачила должностных лиц Одесского филиала государственного предприятия, входящего в сферу управления Мининфраструктуры, на масштабных махинациях с недвижимостью. Сумма госубытков в результате действий фигурантов составила более 10 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что должностные лица государственного предприятия по обслуживанию автотранспортных средств, незаконно передали местным предпринимателям более 1000 квадратных метров офисных и складских помещений.

Так, фигуранты фактически два года использовали эти площади для ведения "бизнеса", но оплата за арендную шла не в доход государства, а напрямую должностным лицам этого госпредприятия.

Правоохранители уже сообщили о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора филиала сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК.

Сейчас идет следствие по уголовному производству по:

  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
  • ч. 1 ст. 364 (злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК. Устанавливается причастность других лиц к махинациям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Одесса коррупция МИУ
NEWS
Кузин: о бустерной вакцинации от COVID для всех желающих речь пока не идет
Кузин: о бустерной вакцинации от COVID для всех желающих речь пока не идет
DAILY
Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Белоруси и ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Белоруси и ЕС