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Масштабні махінації з нерухомістю Мінінфраструктури. СБУ викрила одеських чиновників

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Одеська область, Вівторок 09 листопада 2021 13:26
Масштабні махінації з нерухомістю Мінінфраструктури. СБУ викрила одеських чиновників Фото: СБУ викрила масштабні махінації з нерухомістю Мінінфраструктури (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

СБУ викрила посадовців Одеської філії державного підприємства, що входить до сфери управління Мінінфраструктури, на масштабних махінаціях із нерухомістю. Сума держзбитків внаслідок дій фігурантів склала понад 10 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Встановлено, що посадовці державного підприємства з обслуговування автотранспортних засобів, незаконно передали місцевим підприємцям понад 1000 квадратних метрів офісних та складських приміщень.

Так, фігуранти фактично два роки використовували ці площі для ведення "бізнесу", але оплата за орендну йшла не в дохід держави, а напряму посадовцям цього держпідприємства.

Правоохоронці вже повідомили про підозру колишньому виконуючому обов’язки директора філії повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) ККУ.

Наразі триває слідство у кримінальному провадженні за:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ч. 1 ст. 364 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) ККУ. Встановлюється причетність інших осіб до махінацій.

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