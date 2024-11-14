Масштабну пожежу у Полтавській області після атаки гасили понад 100 рятувальників (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Полтавській області.

Нагадаємо, голова Полтавської ОВА Філіп Пронін ввечері 13 листопада повідомив про удар по промисловому обʼєкту. За його словами, був атакований об'єкт у Миргородському районі.

Фото: у Полтавській області загасили пожежу після атаки (facebook.com/DSNSPOLTAVA)

Як повідомили у ДСНС, пожежу гасили понад 100 рятувальників та 27 одиниць техніки. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Окупанти завдали удару по промисловому об’єкту. Там спалахнула сильна пожежа. Станом на ранок вогонь вдалося загасити.

Нічна атака ворога

В ніч на 14 листопада російські війська випустили по Україні 59 ударних дронів та невідомих безпілотників. ППО працювала у Сумській, харківській, Полтавській та Київській областях.

Сили протиповітряної оборони знищили 21 дрон. Ще 38 ворожих дронів були локаційно втрачено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.