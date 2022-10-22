Масштабний удар по енергетиці. У Києві та 10 областях відключатимуть світло

"Сьогодні, 22 жовтня, рашисти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня", - пише пресслужба "Укренерго".

Ремонтні бригади приступлять до відновлення після того, як рятувальники ліквідують наслідки ракетних ударів.

Обмеження енергопостачання запроваджується в:

Києві;

Київській області;

Чернігівській області;

Житомирській області;

Сумській області;

Харківській області;

Полтавській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Кіровоградській області.

"Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені терористичними ракетними атаками", - додає "Укренерго".

Українців закликають зменшити споживання електроенергії впродовж всього дня, а особливо під час пікових годин навантаження:

з 6:00 до 11:00;

з 17:00 до 23:00.

"Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи", - відзначає пресслужба.