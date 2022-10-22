Масштабний удар по енергетиці. У Києві та 10 областях відключатимуть світло

Наслідки сьогоднішніх ракетних ударів по енергетичним об'єктам України можуть бути масштабніші ніж після попередніх масованих ударів. В Києві та низці областей запроваджено обмеження енергопостачання.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Сьогодні, 22 жовтня, рашисти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня", - пише пресслужба "Укренерго".
Ремонтні бригади приступлять до відновлення після того, як рятувальники ліквідують наслідки ракетних ударів.
Обмеження енергопостачання запроваджується в:
"Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені терористичними ракетними атаками", - додає "Укренерго".
Українців закликають зменшити споживання електроенергії впродовж всього дня, а особливо під час пікових годин навантаження:
"Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи", - відзначає пресслужба.
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