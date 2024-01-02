Масштабний обстріл України 2 січня: зросла кількість жертв

В Україні зросла кількість жертв та постраждалих в результаті сьогоднішньої масованої атаки Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України.
За даними рятувальників, станом на 17:00 кількість постраждалих, в наслідок сьогоднішнього обстрілу по Україні, зросла до 127. Відомо, що 5 людей загинуло.
ДСНС повідомила, що в містах досі працюють бригади рятувальників:
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 2 січня, намагалися атакувати Україну ракетами та дронами-камікадзе "Шахед".
Головною ціллю ракетного удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість крилатих ракет, а також 10 гіперзвукових ракет "Кинджал".
Сили протиповітряної оборони змогли збити 72 російські ракети. Внаслідок падіння уламків у Києві є постраждалі.
Більш детально про наслідки удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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