Масштабный обстрел Украины 2 января: возросло количество жертв

По данным спасателей, по состоянию на 17:00 количество пострадавших, в результате сегодняшних обстрелов по Украине, возросло до 127. Известно, что 5 человек погибли.

ГСЧС сообщила, что в городах до сих пор работают бригады спасателей:

продолжается ликвидация пожаров по двум адресам в Подольском районе Киева,

в Харькове ведутся работы по демонтажу аварийных конструкций жилого дома.

Фото: россияне обстреляли Украину (t.me/dsns_telegram)

Массированный удар россиян

Напомним, российские оккупанты сегодня, 2 января, пытались атаковать Украину ракетами и дронами-камикадзе "Шахед".

Главной целью ракетного удара стал Киев. Враг запустил по столице большое количество крылатых ракет, а также 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Силы противовоздушной обороны смогли сбить 72 российских ракет. В результате падения обломков в Киеве есть пострадавшие.

Более подробно о последствиях удара можете узнать в материале РБК-Украина.

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