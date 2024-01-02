Масштабный обстрел Украины 2 января: возросло количество жертв

В Украине возросло количество жертв и пострадавших в результате сегодняшней массированной атаки Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины.
По данным спасателей, по состоянию на 17:00 количество пострадавших, в результате сегодняшних обстрелов по Украине, возросло до 127. Известно, что 5 человек погибли.
ГСЧС сообщила, что в городах до сих пор работают бригады спасателей:
Напомним, российские оккупанты сегодня, 2 января, пытались атаковать Украину ракетами и дронами-камикадзе "Шахед".
Главной целью ракетного удара стал Киев. Враг запустил по столице большое количество крылатых ракет, а также 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Силы противовоздушной обороны смогли сбить 72 российских ракет. В результате падения обломков в Киеве есть пострадавшие.
Более подробно о последствиях удара можете узнать в материале РБК-Украина.
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